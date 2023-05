Restauratie Vleeshuis in Gent duurt tot 3 jaar, fietsenstalling opent dus pas tijdens volgende bestuursperiode

In 2020 werden meer dan duizend proefboringen gedaan in de houten structuur van het gebouw, dat dateert van 1406. Daaruit bleek dat een restauratie nodig was. Het gebouw werd gesloten voor het publiek om de houtworm en het houtrot te remediëren. In 2021 trokken stabiliteitsingenieurs aan de alarmbel en werd het gebouw gestut met ijzeren balken. Daarop werd ook duidelijk dat de dakkapellen in slechte staat zijn. In 2022 werden gele balken en netten aangebracht aan de buitenstructuur.