Valse start op Twitter, maar Ron DeSantis is dan toch "kandidaat om onze grote Amerikaanse comeback te leiden"

Tijdens de coronapandemie keerde hij zich sterk tegen de coronamaatregelen. "Hij vond lockdowns onzin en hield in zijn staat veel dingen open, in tegenstelling tot in andere staten", zegt Hermelijn. Hij voerde ook streng-conservatieve wetten in, zoals een verbod op het spreken over gender of seksuele geaardheid in de kleuter- en lagere school. Hij is voorstander van strengere abortusregels en ook tegenstander van strengere wapenwetten.

Ron DeSantis wordt gezien als de belangrijkste uitdager van Donald Trump voor de Republikeinse presidentsnominatie. "Zijn ideeën komen grotendeels overeen. America first, streng optreden tegen immigratie en misdaad, erg conservatief op sociale thema's... Hij is net als Trump ook erg kritisch voor de Amerikaanse steun voor Oekraïne." DeSantis wist in korte tijd heel veel geld bij elkaar te sprokkelen om zijn campagne te financieren. Al gaat hij in de peilingen de laatste tijd achteruit, in het voordeel van Trump.

Naast DeSantis en Trump hebben voormalig VN-ambassadeur Nikki Haley, senator Tim Scott en gouverneur van Arkansas William Asa Hutchinson zich al kandidaat gesteld voor de Republikeinse nominatie.