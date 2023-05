Simac Ladies Tour komt met tijdrit naar Leuven

Het is dit jaar de 25e editie van de De Simac Ladies Tour. Nederlands wielrenster Elsbeth Vink behaalde de overwinning in de eerste editie, Europees kampioene Lorena Wiebes won vorig jaar. Maar ook de namen van olympisch kampioenes en wereldkampioenes als Leontien Zijlaard-Van Moorsel, Susanne Ljungskog, Kristin Armstrong, Marianne Vos, Ellen van Dijk, Evelyn Stevens, Lisa Brennauer en Annemiek van Vleuten pronken op de erelijst als eindwinnaars. Wielersterren als Jolien D'hoore, Kirsten Wild en olympisch kampioene Nicole Cooke wonnen diverse etappes in de ronde.

Thijs Rondhuis is als organisator van Courage Events trots dat juist de 25e jubileumeditie voor het eerst buiten Nederland georganiseerd wordt. "We hadden ons geen mooiere plek kunnen wensen dan de WK-gaststad van 2021. Leuven is een gedroomd decor voor de ongetwijfeld spannende strijd om de leiderstrui in de Simac Ladies Tour. De kijker thuis zal zo de studentenstad opnieuw kunnen aanschouwen. Maar ook ter plekke verwachten we veel publiek uit Vlaanderen, Nederland en daarbuiten."