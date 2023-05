"Beter dit oplapwerk dan een weg vol putten": heisa in Heist-op-den-Berg over asfaltwerken

In de Facebookgroep "Ge zijt van Heist-op-den-Berg als ..." heerst er veel onvrede bij inwoners van de gemeente over wegenwerken in de Bruggeneindse Heibaan. Om de putten in het wegdek te herstellen, is er een zogenaamde slem- en bestrijkingslaag over gelegd. "We willen de levensduur van het kapotte wegdek rekken", aldus schepen van Openbare Werken David Geerts (PRO Heist). "We smeren daarom asfalt over het wegdek om de putten te vullen. Zo kan je het wegdek nog twee à drie jaar laten liggen."