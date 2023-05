Stad Brussel verbiedt protestmeeting Vlaams Belang, partij stapt naar Raad van State

"Na analyse van de politie werd besloten dat het goede verloop van zowel de meeting van Vlaams Belang als van de tegenbetoging niet gegarandeerd kon worden", luidt het op kabinet van de Brusselse burgemeester. Daarom heeft de burgemeester besloten beide manifestaties te verbieden.

De grote protestmeeting kadert in de wandeling van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken van Oostende naar Brussel tussen 19 en 29 mei. Met als slogan "Doe ze luisteren!" wilde hij onderweg zoveel mogelijk mensen spreken. De wandeltocht moest uitmonden in een grote protestmeeting in Brussel op pinkstermaandag.