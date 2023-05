Stad Diest organiseert tweede editie van stadsfestival Re:lict

"100 jaar geleden, in 1923, werd in Diest voor de eerste keer elektriciteit gebruikt", zegt Cluckers. "We gaan daarvoor verschillende gratis activiteiten in thema organiseren." Het thema elektriciteit valt nog verder uiteen in vijf luiken: Circuit, Black Out, Aarding, Stroomstoot en Vonken. "Zo gaan we voor het luik Circuit op de Grote Markt een grote houten rolschaatsbaan installeren", legt de schepen uit. "Daar zal DJ Sven Ornelis op zaterdag plaatjes draaien tijdens de Roller Disco Time Machine."

"Voor Black Out organiseren we culinaire events op de Citadel. De chefs zullen tijdens het koken geen elektriciteit gebruiken, maar enkel vuur."

Schepen van jeugd en sport Rick Brans (Open Diest) is verantwoordelijk voor het luik Aarding. "Op de Grote Markt en Kaai leggen we de focus op muziek en entertainment voor iedereen vanaf 4 jaar. Ook kunnen de mensen voor dat luik terecht in de historische Lakenhalle voor een stadsontbijt."

"En voor Stroomstoot bouwen we de raadzaal op het stadhuis om tot een heuse rocktempel", gaat Brans verder. "Daarvoor zullen Mayorga (Winnaar Nieuwe Lichting), High Hi (AB, Pukkelpop) en enkele lokale acts optreden. We hebben expliciet gekozen voor vrouwelijk geweld."