Befaamd danscafé 't Hofke in Westmalle stopt ermee: "We gaan het heel hard missen, we deden dit het allerliefst"

Het gekende danscafé 't Hofke in Westmalle houdt ermee op omdat er te weinig klanten over de vloer komen. Bovendien is de manier van uitgaan bij de jeugd veranderd, zegt uitbater Glenn Mariën. Zo bijvoorbeeld hebben de feestvierders al veel gedronken voor ze arriveren, waardoor ze ook heel laat toekomen. "We mogen al heel blij zijn als we om 23u bijna volzet zijn, vroeger was dat 20u" zegt de uitbater.