Temse wil op ludieke wijze aantonen dat een halte van de waterbus nodig is in de gemeente

"We zijn een gemeente die langs het water ligt en dat water is een transportkanaal, maar het wordt veel te weinig ingezet als openbaar vervoermiddel", vindt schepen van Mobiliteit Lieve Truyman (N-VA).

Er is wel een waterbus in Kruibeke, maar een halte tot Temse zou pendelaars van en naar Antwerpen op een snelle manier heen en weer kunnen brengen. Dat wil de schepen aantonen met de ludieke wedstrijd in de avondspits op vrijdag 2 juni. "Ik en enkele medewerkers en ook met medewerking van de politie, gaan met de auto, trein, bus, fiets, en elektrische fiets in combinatie met de waterbus van Kruibeke, om ter snelst naar Antwerpen rijden. Ik denk dat de combinatie elektrische fiets en waterbus zal winnen."

Het beheer van de waterbus op de Schelde is in handen van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust. Volgens de schepen liet het Agentschap weten dat een halte in Temse niet kon wegens de Scheldebrug en de getijdenwerking op de rivier. "Maar dat valt makkelijk te omzeilen met een halte aan de aanlegsteiger vóór de brug." De schepen heeft onlangs wel een waterbus gespot in Temse. "Ik denk dat ze er achter de schermen wel mee bezig zijn", vermoedt Truyman.