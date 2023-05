Trappen aan station Diepenbeek weer open, ook al zijn ze niet hersteld 

“Ik heb dinsdag nog contact gehad met de firma om het te melden, want iedereen wil die trappen gebruiken. De situatie in het station is onhoudbaar geworden”, vindt Kriekels. “Het project heeft geld genoeg gekost, dus we hebben de trappen geopend. Ik weet zelf niet waarom het zo lang duurt vooraleer de trappen hersteld worden. Waar juist de fout ligt, laat ik in het midden.”