Jongen (13) die broertje probeerde te redden uit vijver in Halle krijgt medaille: "Dubbel gevoel, maar ik ben wel trots"

In de dagen en weken na het tragisch ongeval rees de vraag wat er met de vijver voor het OCMW-centrum moet gebeuren. "De vijver heeft de vorm van een omgekeerde piramide die ooit werd aangelegd voor de brandweer om voldoende bluswater te hebben in geval van brand in het nabijgelegen woonzorgcentrum. Maar, dat wist eigenlijk niemand", zegt burgemeester Marc Snoeck (Vooruit). "Ondertussen hebben we beslist dat we de vijver binnenkort dicht gaan gooien zodat er nooit nog iemand in kan vallen. Er komt een sierperk in de plaats met een fontein en een herdenkingsteken voor Alberto en Mohammed."