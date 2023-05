Reiniging vijver Kasteel van Poeke in Aalter met veel liefde voor de watervogels

Vanaf augustus zullen in de vijver van het Kasteel van Poeke grote ruimingswerken gebeuren. Het slib is zwaar vervuild en zal afgevoerd worden om te verwerken. Een deel van het slib dat niet vervuild is kan gewoon op het domein uitdrogen. "De gezondheid van de dieren die in en op de vijver leven zal verbeteren als de historische vervuiling is aangepakt", zegt Bruno Paternoster van Toerisme Vlaanderen, dat sinds kort de nieuwe eigenaar is van het Kasteel van Poeke. "De waterbuffercapaciteit zal na die ruimingswerken ook groter worden. De watervogels zullen veel langer rond de vijver kunnen vertoeven, als die niet droog komt te staan." Zodra de vijver leeg staat, zal het ook mogelijk worden om de funderingen, de bruggen en de kaaimuren van het kasteel te controleren met het oog op restauratie.