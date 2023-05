'Vlaamse Tina Turner' Jenny 't Jolyn uit Eeklo rouwt om overlijden van haar idool: "Ze gebruikte mijn sjaal om haar zweet af te vegen" 

In Eeklo is Jenny 't Jolyn bekend als imitator van Tina Turner. Nu de zangeres na een slepende ziekte op 83-jarige leeftijd is overleden, haalt ze herinneringen op. "Ik heb zelf veel optredens gedaan als Tina Turner. Toen ik 13 jaar was wilde ik al dansen en optreden. Pas toen ik veertig was ben ik naar optredens van haar geweest, en toen is het weer beginnen te kriebelen bij mij. Ondertussen heb ik enkele honderden keren als Tina Turner opgetreden."