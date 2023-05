Vrachtwagenchauffeur uit Houthulst sterft na zwaar ongeval op Franse snelweg

De Franse politie zag de naam van transportbedrijf Cailliau in Noorschote op de vrachtwagen staan en belde op om het tragische nieuws te melden. "Ik stond aan de grond genageld", zegt baas Ivan Cailliau. "Iedereen hier in het bedrijf is enorm aangeslagen. Dario had een grote passie voor het vak en kwam elke dag met plezier werken. Hij stond op elk moment klaar voor iedereen binnen het bedrijf en zal enorm gemist worden."

De Franse politie zei Ivan dat de Belgische collega's de vrouw van Dario zouden inlichten. Maar dat wou Ivan niet. "Ik heb meteen gezegd dat ik dat zou doen. Ik stond er echt op, zag het als mijn verantwoordelijkheid." Hij heeft de dienst slachtofferhulp van de politie gebeld en samen zijn ze naar de vrouw van Dario in Houthulst gereden. "De vrouw moeten vertellen dat haar man is overleden, is het moeilijkste wat ik in mijn leven al heb gedaan." De vrachtwagenchauffeur van 53 laat niet alleen een vrouw achter, ook een zoon van 22.