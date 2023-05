Waarom het straatarme Niger in een woelige regio lof en hulp krijgt uit het Westen (en uit ons land)

Het Afrikaanse project, de Grote Groene Muur, werd in 2007 gelanceerd om een buffer van bomen en struiken te vormen van Senegal aan de westkust tot Djibouti aan de oostkust van Afrika. Tegen 2030 zouden er 100 miljoen bomen moeten geplant zijn, zou er 250 miljoen ton CO₂ uit de lucht worden gehaald en zouden er 10 miljoen jobs worden gecreëerd. Maar het project heeft nog niet het verhoopte resultaat. Niger zelf begon in 2013 bomen te planten en later ook verdorde grond te irrigeren. Maar van de 3,5 miljoen hectare die het wil realiseren, was er rond 2020 nog maar 8 procent klaar.

Er zijn te weinig middelen, is de uitleg, en arbeiders en experts wagen zich nauwelijks in de strook waar de Grote Groene Muur doorheen loopt, omdat het er te onveilig is door aanslagen van jihadisten en andere gewapende groepen. Een vicieuze cirkel, want die onveiligheid is eigenlijk zelf het gevolg van de explosieve sociaaleconomische cocktail van armoede, klimaatproblemen, overbevolking en ondermaats onderwijs.