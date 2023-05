Wagner-baas Jevgeni Prigozjin: "We trekken onze eenheden terug uit Bachmoet"

Wagner-baas Prigozjin had afgelopen weekend aangekondigd dat zijn troepen op 25 mei de controle over Bachmoet zouden overdragen aan het Russische leger. Volgens diezelfde Prigozjin is de stad in de oostelijke provincie Donetsk zaterdag volledig veroverd. Vanuit het Kremlin kwamen later soortgelijke berichten.

In een nieuwe video laat Prigozjin nu weten dat zijn troepen zich daadwerkelijk aan het terugtrekken zijn. Russische reguliere militairen zullen de stad intrekken om de plaats van de Wagner-huurlingen in te nemen. Ook de munitie "en alles wat er voorhanden is" zal overgedragen worden aan het Russische leger.

Volgens Prigozjin zal het merendeel van zijn troepen zich tot 1 juni terugtrekken "in kampen in de achterhoede". Mocht het Russische leger er niet in slagen om de situatie in Bachmoet onder controle te houden, dan staan de Wagner-troepen klaar om naar Bachmoet terug te keren, voegde hij er nog aan toe.