Walter uit Merchtem ging al 30 keer te voet naar Scherpenheuvel: "Fantastische ervaring"

Walter is intussen al 13 jaar lang voorzitter van de voetbedevaarders van Merchtem. Dit jaar geeft hij de fakkel door aan een nieuwe, jongere voorzitter. "Ik heb 13 jaar de verantwoordelijkheid gedragen voor de groep. Als voorzitter draag je een fluitje waarmee je aangeeft wanneer de groep moet vertrekken. Bij het eerste fluitsignaal is tijd om te vertrekken. Dan hebben deelnemers 5 minuten de tijd om hun schoenen aan te doen en hun spullen te pakken. Bij het tweede fluitsignaal vertrekken we."

Omdat de bedevaarders 's nachts op pad gaan, is het volgens Walter ook heel belangrijk om veilig en zichtbaar te zijn. "Eén keer, in de jaren 70, is het misgelopen en is een auto ingereden op de groep. Daarbij is een wandelaar ter plaatse overleden. Een drama. We nemen daarom zoveel mogelijk veilige wegen en we investeren in veiligheidsmateriaal en signalisatie."