Een voorproefje op het Nerdland Festival: zes opvallende wetenschapsweetjes

Ruben Van Den Heuvel, visual creative bij VRT NWS, geeft een lezing over de animatiereeks "Futurama". De reeks staat bekend om zijn verwijzingen naar wetenschap, sciencefiction en vooral de boertige robot "Bender".

Maar wist je dat het de enige televisieserie ooit is die een gloednieuwe wiskundige stelling heeft geïntroduceerd? "Dat gebeurt in de aflevering "The prisoner of Benda". Ze gaat over een machine die het brein van twee personen kan verwisselen. Alleen kan de machine ze niet opnieuw verwisselen. Daar dient die wiskundige formule dus voor. Hoe dat precies in elkaar zit, leg ik tijdens mijn lezing uit."