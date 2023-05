Uitbreiding zones 30 en 50 in Bierbeek, binnenkort ook trajectcontrole: "Logische beslissing"

De bedoeling van het plan is om de verkeersveiligheid in de gemeente te verhogen: "Dat is een bekommernis van veel inwoners. Deze beslissing komt er dan ook op vraag van mensen uit Bierbeek."

Of de veranderingen een grote gevolgen zullen hebben voor bestuurders? "Dat misschien wel", zegt Cuypers. "Maar zo pijnlijk zijn deze veranderingen niet. Een zone 30 of 50 invoeren in schoolomgevingen of woongebieden, dat lijkt me nogal wiedes", besluit ze.