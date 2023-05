Zoutleeuw wil Sint-Leonardusprocessie laten erkennen als immaterieel erfgoed

“We starten nu met de procedure voor het indienen van de aanvraag voor de deadline op 15 oktober 2023”, zegt Ward Hendrickx, conservator van de Sint-Leonarduskerk en secretaris van de vzw De Vrienden van Zoutleeuw. "De kans op erkenning is reëel als we kijken naar eerdere erkenningen van andere gelijkaardige initiatieven, zoals de paardenprocessie in Hakendover en de Sint-Leonardusprocessie in Sint-Lenaarts-Brecht. Een zeer uitgebreid draagvlak bij de Leeuwse bevolking is nodig om het initiatief te doen slagen. Dus we hopen dit jaar op massaal veel volk voor de processie."

De processie vertrekt om 11 uur voor de ingang van de kerk aan de Groenplaats en trekt daarna langs de Grote Markt, Ridderstraat, Begijnhofstraat, Prins Leopoldplaats (kant Gasthuis), Schipstraat, Professor Verdeyenstraat, Bogaerdenstraat en weer naar de kerk.