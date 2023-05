Aantal jonge zelfstandigen in Oost-Vlaanderen stijgt met 35 procent op vijf jaar tijd

"UNIZO wil van prille starters ook duurzame starters maken. We zien dat 80% van de starters na 3 jaar nog actief is als ondernemer. Na vijf jaar is dat aantal al teruggelopen tot 65%. Anders gesteld: op 5 jaar tijd is er een uitval van 35%. Een serieus aandachtspunt. De afgelopen 3 jaar vonden meer dan 500 starters in Oost-Vlaanderen hun weg al naar onze startersbegeleidingen. We helpen starters bij het opstellen van hun businessplan en we wijzen hen de weg naar financiering. Ook zijn er activiteiten om jonge starters met elkaar en met meer ervaren ondernemers te connecteren. Ook samenwerkingen met de universiteit, de hogescholen en bloeiende start-ups in Gent helpen", besluit Vermeiren.