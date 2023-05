Hoofdrolspelers uit "Romeo and Juliet" uit 1968 vangen bot na klacht over naaktscène

De advocaat van de acteurs heeft de beslissing van de rechtbank "scherp veroordeeld". In een verklaring aan persbureau AFP zei hij dat hij de zaak binnenkort voor een federale rechtbank wil brengen. "De uitbuiting en seksualisering van minderjarigen in de filmindustrie moet worden aangepakt en juridisch worden aangepakt om de kwetsbaren te beschermen", klinkt het.

In een interview met Variety in 2018 had Hussey de naaktscène nog verdedigd. "Niemand van mijn leeftijd had dat ooit gedaan", zei ze, maar het was volgens haar mooi gefilmd. "Het was nodig voor de film."