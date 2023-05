Amnesty International opgelucht na vrijlating: "Maar moeten iets doen tegen gijzelcultuur van Iran"

Op de vermoedelijke ruildeal komt ook kritiek, onder andere vanuit de Iraanse oppositie. "Het is natuurlijk een heel moeilijke afweging", geeft De Graeve toe. "We zijn ook echt bezorgd over de straffeloosheid voor iemand als de terrorist Assadi, die nu vermoedelijk geruild is voor Vandecasteele."

"Daarom roepen wij ons land maar ook andere Europese besturen op zich uit te spreken tegen de Iraanse gijzelcultuur. Daarnaast moet er een onderzoek komen naar de gijzeling van Vandecasteele. Zo kunnen de daders ook verantwoordelijk gesteld worden. Ons land en andere landen moet een duidelijk signaal geven: dit kan niet", vindt Amnesty. "Iran is geen eiland in de wereld. Ze hebben ook economische en diplomatieke belangen. Het is aan andere landen om die belangen in te zetten en zo Iran tot de orde te roepen."