Boerenlandschap Pajottenland dan toch geen kandidaat landschapspark

Volgens hen was er te veel onduidelijkheid rond het decreet Vlaamse Parken en ook de landbouwers in de vier gemeenten waren tegen een mogelijke erkenning als landschapspark. De provincie Vlaams-Brabant besliste daarom geen kandidatuur in te dienen. "Wij betreuren de beslissing van de vier gemeenten, maar zonder hun steun en die van de Pajotse landbouwers is een kandidatuur indienen een verkeerd signaal", zegt gedeputeerde Ann Schevenels. "In de plaats focussen we ons op iniatiatieven waar er wel een draagvlak voor is zoals het strategisch project Opgewekt Pajottenland. Dat heeft tot doel om het Pajottenland tegen 2040 energieneutraal te maken", zegt Ann Schevenels nog.