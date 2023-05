Brandweer redt slechtvalk die klem zit op kerktoren in Etterbeek

"Het dier zat met zijn pootje gevangen achter een kabel van de bliksemafleider van een toren van de Sint-Antoniuskerk in Etterbeek", zegt brandweerwoordvoerder Walter Derieuw. "De roofvogel, die slechts enkele weken oud is, was lichtgewond aan een poot en was gestresseerd door de ongemakkelijke positie waarin hij verkeerde. Didier Vangeluwe, verbonden aan het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen, heeft zijn expertise verleend om deze opdracht tot een goed einde te brengen, en heeft ook gezorgd voor het transport van het dier naar het KBVBV."

Na volledig te zijn verdwenen uit het Brusselse luchtruim, werd op het einde van de jaren 1990 een eerste nest van slechtvalken geobserveerd in een toren van de Sint-Michiels en Sint-Goedele kathedraal. Momenteel zijn er 12 nesten van slechtvalken in het Gewest. Sommige nesten zijn te observeren via een webcam op valkenvooriedereen.be.

"Het nest in de Sint-Antoniuskerk is niet uitgerust met een camera, maar wordt zorgvuldig in het oog gehouden door Didier Vangeluwe", gaat de brandweerwoordvoerder verder. "Wij wensen hem trouwens uitdrukkelijk te bedanken voor zijn beschikbaarheid om deze delicate opdracht tot een goed einde te brengen."