Moeder Brian Laundrie, die Gabby Petito vermoordde, schreef opvallende brief naar haar zoon: "Ik breng een schop en vuilniszakken mee"

Op 11 september 2021 werd de Amerikaanse Gabby Petito, toen 22 jaar, als vermist opgegeven. Haar familie had al twee weken niks meer van haar gehoord. De jonge vrouw was met haar vriend, de destijds 23-jarige Brian Laundrie, op rondreis langs de nationale parken in het westen van de VS. Via sociale media konden tienduizenden volgers meegenieten met idyllische foto's en filmpjes.



Uit onderzoek bleek dat Laundrie al op 1 september was teruggekeerd naar zijn eigen familie. De politiediensten drongen aan om hem en zijn familie te spreken, maar die hielden de lippen stijf op elkaar. In tussentijd gaf de politie beelden vrij die ze maakte tijdens een interventie op 12 augustus: daaruit bleek dat het koppel tijdens hun reis ruzie had. Geen van beiden wilde toen een klacht indienen.

De verdwijningszaak werd wereldnieuws. Het lichaam van Petito werd uiteindelijk op 20 september teruggevonden in het gebied van het Grand Teton National Park in de staat Wyoming. Ze bleek met geweld om het leven te zijn gebracht. Laundrie was toen al van de aardbodem verdwenen. In oktober werd zijn lichaam aangetroffen, hij had zelfmoord gepleegd en bekende in een notitieboekje dat hij zijn vriendin had vermoord.