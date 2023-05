Burgemeester Landen vraagt De Watergroep om dringend herstel van putdeksels Kerkstraat

Als een van de drukste straten van Landen ondervindt de Kerkstraat hinder wegens verzakte putdeksels. "Het is heel lastig voor het autoverkeer", zegt burgemeester Gino Debroux (L’anders). "Het geeft ook trillingen voor de mensen die in de omgeving wonen. Bovendien zie je dat sommige autobestuurders slalommen tussen de deksels. Ook maakt het niveauverschil in de weg dat door de verzakkingen is ontstaan het gevaarlijk voor de fietsers."

"Ik heb het probleem al meermaals bij de Watergroep gemeld, maar voorlopig zonder resultaat", gaat burgemeester Debroux verder. "Ik heb deze week nog een brief naar de Watergroep gestuurd om aan te dringen op een onmiddellijke herstelling van de putdeksels. Het is niet langer houdbaar en het wordt alleen maar erger."