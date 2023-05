De Zottegem Blues staat weer op de muur in de stationstunnel van Zottegem

In november vorig jaar waren pendelaars verrast dat de tekst die ze dagelijks passeerden in tunnel onder het station was overschilderd. Die tekst ligt de Zottegemnaren nauw aan het hart. Het is een stukje uit de Zottegem Blues, een lied van Miele, een Zottegems volkszanger. "Het geeft een goed gevoel van thuis te komen als je terugkomt van de hoofdstad van "den Belzique"", vertelt gemeenteraadslid Kurt De Loor, die blij is dat de tekst terug is.