Onderzeese waterval aan Zuidpool stokt: "Nog een reden om uitstoot broeikasgassen sneller te verminderen" 

De precieze gevolgen zijn nog niet helemaal duidelijk. Wat we wel weten, is dat het wellicht een impact zal hebben op het zeeleven rond Antarctica en verder in de oceaan. Maar aangezien de onderzeese stroming ook mee het wereldwijde klimaat bepaalt, kan het proces ook invloed hebben op het weer elders op de planeet.

En zolang het klimaat blijft opwarmen, zal het proces zich verder doorzetten. Want hoe meer ijs er afsmelt aan de Zuidpool, hoe meer smeltwater er in zee belandt. "Ons onderzoek geeft nog maar eens een reden om harder - en sneller - te werken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen", besluiten de onderzoekers in het internetmagazine The Conversation.