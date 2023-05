Dertig sluikstorters betrapt aan glasbollen en kledingcontainers in Diegem

"De zes gemeenten die aangesloten zijn bij de afvalintercommunale Incovo hebben ons gevraagd om het sluikstortprobleem aan te pakken", zegt directeur Jan Buysse. "We doen dat op verschillende manieren: sensibilisering, werken met de scholen, heel snel opruimen en als sluitstuk is er de camerabewaking. We hebben heel veel types camera's, er zijn zichtbare, onzichtbare, grote en kleine camera's. Op het De Cockplein in Diegem is er wel een groot probleem, vooral ter hoogte van de glasbollen en de textielcontainers en dat ergert heel veel mensen. En onze aanpak heeft gerendeerd. In de voorbije maanden hebben we meer dan dertig vaststellingen gedaan. Het is ons niet om die vaststellingen te doen, want we hebben liever dat er geen sluikstorters zijn. Daarom maken we het bekend en roepen ook op, doe niet aan sluikstorten, riskeer geen boete, dat kost u echt te veel geld. Sorteer goed, en hetgeen u nog over heeft, steek het in de afvalzak, het is beter voor het milieu en aangenamer voor de mensen", besluit directeur Jan Buysse van Incovo.