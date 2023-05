Dierenvoedselbank Noord-Limburg krijgt nieuwe bestelwagen van garagehouder uit Pelt en zal dus toch niet moeten sluiten

"Ik ben enorm gelukkig, ik kan het niet goed plaatsen", zegt Carla Kneepkens van de Dierenvoedselbank Noord-Limburg emotioneel. Garage Peerlings NV in Pelt heeft haar een auto geschonken. "Het is een geweldige geste van de garagehouder om een auto aan ons te doneren, zo kunnen we dankzij hen alle dieren blijven helpen."