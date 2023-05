Familiebeurs Schone Schaapjes in Staden neemt maatregelen tegen wolf: "Iedereen is welkom, behalve de wolf"

In Staden groeit de schrik voor de wolf die donderdagavond in Merkem is gespot. De organisatoren van het openluchtevenement Schone Schaapjes ontvangen komend weekend heel wat bezoekers. Daar kunnen ze meer dan 200 dieren zien, waaronder schapen, paarden, alpaca’s en siervogels. "De weides waarin onze schapen grazen, liggen op een vogelvlucht van Merkem. We zijn dus echt ongerust", reageert organisator Koen Maertens.

Om een aanval van de wolf tegen te gaan, nemen de organisatoren enkele maatregelen. "'s Nachts laten we de lichten aanliggen zodat het hele domein verlicht is. Daarnaast hebben we ook twee honden die bij de dieren in de weides waken. Als de dieren onrustig worden, gaan de honden ook reageren. Er zullen ook een paar mensen de wacht houden 's nachts en als de wolf te dicht komt, brengen we alle dieren naar een weide die afgesloten is door een elektrische omheining”, zegt Koen.