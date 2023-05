FBI brengt documenten naar buiten van "plan om koningin Elizabeth te vermoorden tijdens haar staatsbezoek in 1983"

Sympathisanten van de Ierse zaak in de VS hadden zich al eerder geroerd tijdens een bezoek van de koningin aan New York in 1976. Toen vloog een klein vliegtuigje over de stad met een spandoek dat zei: "Engeland, ga weg uit Ierland". In 1979 werd Lord Mountbatten, een achterneef van Queen Elizabeth en de oom van prins Philip opgeblazen door het IRA tijdens zijn vakantie in Ierland.