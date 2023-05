In Schoten gestolen foodtruck 'Krokske Rond' teruggevonden in Nederland: "We kunnen terug croques bakken" 

De foodtruck van Bert Adriaenssens is terecht. Een alerte werknemer merkte het gestolen kraam op op een bedrijventerrein in Hoorn, in de Nederlandse provincie Noord-Holland. In de gevonden foodtruck lagen nog allerlei gestolen voorwerpen. Het mobiele croqueskraam werd exact twee weken geleden gestolen op zijn vaste verkoopplaats, de parking aan de MediaMarkt op de Bredabaan in Schoten. Als alles volgens plan verloopt zal Adriaenssens vanaf volgende donderdag daar opnieuw zijn ronde croques verkopen: "Super dat ik eindelijk weer aan de slag kan gaan."