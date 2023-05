Vijf Franse militairen opgepakt in onderzoek naar 27 verdronken migranten en vluchtelingen

Het Franse gerecht heeft vijf Franse militairen aangehouden in het onderzoek naar de dood van 27 migranten en vluchtelingen die verdronken zijn in het Kanaal in november 2021. Die laatsten stierven toen ze het Kanaal probeerden over te steken en hun boot zonk. De vijf Franse militairen behoren tot de zeereddingsdienst en zouden meerdere noodoproepen van de boot met vluchtelingen en migranten genegeerd hebben.