Nog geen akkoord over renteverhoging spaarboekjes, federale regering vraagt advies aan Nationale Bank

Volgens professor Economie Paul De Grauwe hebben de banken wel de marge om de rente te verhogen. Hij pleit voor een rente op de spaarboekjes van 1,5 procent. Banken zouden op dit moment zo'n 8,4 miljard euro extra winst maken, door de hogere ECB-rente.

"Er is ongeveer 300 miljard euro aan spaardeposito's bij de Belgische bank", verduidelijkte hij gisteren in "De afspraak". "Anderhalf procent daarvan is 4,5 miljard euro. Daartegenover staat de pot die ze krijgen van de ECB, 8,4 miljard euro. In plaats van die uit te delen aan de aandeelhouders, zouden ze daar een fractie van moeten geven aan de spaarders."