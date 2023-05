Geen Irandeal, maar een grondwetsartikel: zo kwam gevangenenruil voor Olivier Vandecasteele tot stand

De regering had al vanalles geprobeerd: druk uitoefenen op het regime in Teheran, zowel diplomatiek als via partnerorganisaties in Iran. Tevergeefs: ruilen bleek de enig mogelijke optie. Tien dagen geleden kwam alles in een stroomversnelling. Volgens de regering was er een dreiging en VRT NWS verneemt uit betrouwbare bron dat er een nieuwe veroordeling van Olivier Vandecasteele zou aankomen, wiens gezondheidstoestand sowieso niet meer al te best was.

Bij de gesprekken tussen ons land en Iran is bemiddeld door de Golfstaat Oman, van daaruit is Vandecasteele vanmorgen naar ons land vertrokken.