Hooikoortsseizoen staat voor de deur: "Mensen met pollenallergie starten best vandaag nog met medicatie"

Wat veel mensen niet weten is dat ook kamerplanten bepaalde allergieën kunnen triggeren. Allergoloog Didier Ebo verduidelijk: “Als we over pollen spreken, hebben we het over 4 soorten pollen":

Boompollen: Dat seizoen begon opvallend vroeg – begin januari al - maar is nu zo goed als achter de rug. Graspollen: Het seizoen dat nu voor de deur staat. Onkruidpollen: “Dat seizoen loopt meestal ongeveer gelijk met het graspollenseizoen, maar start doorgaans net iets later.” Kamerplantpollen: “Heel wat patiënten vergeten dat ook bepaalde kamerplanten pollen met zich meebrengen, denk maar aan bloemen die in bloei staan. Als je weet dat je allergisch bent aan stuifmeel, neem je dus best geen planten of bloemen in huis die pollen afgeven.”