Rapport toont grensoverschrijdend gedrag bij doctoraatsstudenten aan UGent: "Van machtsmisbruik tot racisme" 

Met dit rapport willen de vertegenwoordigers van doctoraatsstudenten de proffen niet opzetten tegen de doctorandi of omgekeerd. “Niet elke professor is hetzelfde. We hopen gewoon dat dit de ogen kan openen en problemen waar we blind voor zijn geworden, onder de aandacht brengt. UGent neemt al initiatieven, maar we hebben nog een lange weg te gaan”, merkt Eecloo.