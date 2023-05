Maak kennis met "degrowth": oplossing voor klimaatcrisis voor de ene, economische zelfmoord volgens de andere

Het was een, laat ons zeggen, bijzonder geanimeerd debat in "De afspraak", afgelopen dinsdag. Klimaatactiviste Anuna De Wever en filosoof Maarten Boudry kruisten er de degens over degrowth, of ontgroeien. De gemoederen liepen hoog op. Volgens De Wever moeten we wel ontgroeien als we de achteruitgang van de planeet willen stoppen. Boudry noemde het dan weer "het slechtst denkbare idee dat de klimaatbeweging de laatste jaren is overkomen". Vriendschappelijker zou de toon niet meer worden.