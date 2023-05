Op restaurant of op reis? Hoe betrouwbaar zijn online reviews?

Volgens Verheyden bestaan er veel waardevolle reviews, maar is het belangrijk om ze te lezen. “Hoe je de inschatting maakt om een product al dan niet te kopen, is voor iedereen individueel.” Zelf vindt Verheyden het belangrijk om zich niet te richten op twee of drie reviews, maar meerdere exemplaren te lezen. “Zo zie je beter de algemene boodschap.”

“Ook is het een tip om naar de nieuwe reviews te kijken. Oude reviews zijn misschien niet meer up-to-date. Het product kan intussen een nieuwe versie hebben of er is een beter product op de markt.”