Iconische Wetterse bakkerij Van Imschoot houdt ermee op na meer dan 100 jaar

Het duurde niet lang voor de atypische broden van Van Imschoot naam begonnen te maken. De Wetterse broden werden massaal uitgevoerd, eerst met paard en kar, later met bakfietsen en uiteindelijk per auto. Octaafs werk werd verdergezet door drie van zijn vier zonen en in 1989 startte de derde generatie. Carla nam de bakkerij over van haar vader. Haar man Rudy, die van opleiding elektrotechnieker is, stapte drie jaar later mee in de zaak.