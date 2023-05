Inge Van Hoef van Axor Industriebouw in Bocholt wint Livia Award van Unizo

Met de Livia Award zet Unizo succesvolle vrouwelijk ondernemers in de bloemetjes , omdat die nog meer vrouwen kunnen motiveren om zelf te gaan ondernemen. De prijs wordt dit jaar al voor de 18de keer uitgereikt. De winnares is Inge Van Hoef, een van de eigenaars van Axor Industriebouw in Bocholt.

Axor is een familiebedrijf dat zich focust op nieuwbouw en renovatiewerken voor ondernemingen. Volgens de juryvoorzitter is zij een perfect voorbeeld van sterk Limburgs en vrouwelijk ondernemerschap.

De erkenning UNIZO Jong Geweld gaat dit jaar naar de 26-jarige Loes Kesters van Optiek Oculi in Bree.