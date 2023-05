Iraanse oppositie veroordeelt gevangenenruil: "Beschamende toegeving aan chantage"

N-VA-Kamerfractieleider Peter De Roover vindt dat er voor euforie geen reden is, "wanneer het beleid een Belg in zware problemen brengt en die maar bevrijd kan worden door een veroordeelde terrorist vrij te laten". "Teherans chantagepolitiek is volkomen geslaagd." Volgens De Roover negeert de regering straal de modaliteiten die het Grondwettelijk Hof had vastgelegd om tot een ruil met de veroordeelde terrorist Assadi over te gaan. Ook het parlement werd niet betrokken, in tegenstelling tot wat Groen had gevraagd, merkt hij op.

"Nu Vandecasteele vrij is, kan de regering best het verdrag met Iran schorsen zodat een dergelijke tragische episode in de toekomst vermeden kan worden. De regering mag geen nieuwe zaak-Vandecasteele meer uitlokken. Dit uitwisselingsverdrag verklaart immers elke landgenoot in de Iraanse invloedsfeer vogelvrij."