"Actieve bifidus" is pure marketingtruc

Voor eens en voor altijd: "actieve bifidus" is geen wetenschappelijke term en ook geen ingrediënt in yoghurt, maar een pure marketingtool uitgevonden door reclamemannen. Dat zegt wetenschapsjournalist Koen Wauters bij “De Inspecteur”. “Daarom zal je het ook nooit op je yoghurtpotje zien staan, want dat mag niet van de Europese Unie.”