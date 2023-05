Gevangen Italiaanse berin die wandelaar gedood zou hebben, mag voorlopig niet afgemaakt worden

JJ4 is de zus van Bruno, de "probleembeer" die in 2006 in Beieren werd doodgeschoten. De provincie Trente had al twee keer de opdracht gegeven om de berin te doden, maar die beslissing werd telkens door een rechtbank ongedaan gemaakt.

Het incident heeft het debat aangewakkerd over het samenleven van beren en mensen in de regio. JJ4 had in 2020 een vader en zijn zoon aangevallen op de bergtop Monte Peller. Toen was er ook opgeroepen de beer af te maken, maar besliste een rechter daar eveneens anders over.