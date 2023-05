Jongeren en belastingen: Beluister onze podcast met tips om je belastingbrief in te vullen

Krijg je die eerste echte belastingaangifte, dan is die wellicht al deels ingevuld. Dat is een vva of een voorstel voor vereenvoudigde aangifte. "De fiscus weet veel over je, en zij kunnen jouw aangifte al deels invullen. Maar controleer of alles klopt en of je niet nog iets kan toevoegen", raadt Chris Sugira aan. "Want soms staan er fouten in."

Voor jongeren die nog studeren en ondertussen wel iets bijverdienen, is het belangrijk niet boven een bepaald bedrag te gaan. Want verdien je te veel, dan kan de fiscus je als niet meer ten laste van je ouders beschouwen en moeten zij meer belastingen betalen. "Hou dus goed in de gaten hoeveel je verdient. Het maximumbedrag kan je vinden op mijneersteaangifte.be. De fiscus gaat ook soms te snel aanvinken dat je niet meer ten laste bent, dus hou dat zeker goed in de gaten."

Op zo een brief staan ook aftrekposten, waardoor je belastingvoordeel kan krijgen. Wat is interessant voor jongeren?, willen Katleen en Sven weten. “Langetermijnsparen, dividenden, dienstencheques kunnen allemaal al fiscaal interessant zijn voor jongeren.”

Laatste, belangrijke tip: "Vul zeker je aangifte ook altijd in, ook al verdiende je weinig of niks en betaal je geen belastingen."