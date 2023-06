Jouw vraag over Brussel: Wat is de link tussen de basiliek van Koekelberg en Montmartre?

Als voorbeeld voor de kerk had hij de Sacré-Coeur van Montmartre in het achterhoofd. De basiliek is trouwens ook gewijd aan de Heilig Hartverering, waarbij het eren van Jezus centraal staat. Het werd dus geen pantheon, maar een grote kerk in gotische stijl. In 1905 werd met de bouw van de fundamenten begonnen. De dood van de koning, en vooral de Eerste Wereldoorlog dwarsboomden de plannen. Het geld was op.