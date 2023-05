Kunstenaarscafé Goudblommeke in Brussel weer open na faillissement

"Het werd tijd dat het Goudblommeke terug open ging", zegt Henri Vandenberghe, beter bekend als Rieke, gewezen organisator van het festival Brosella. "Ze hebben mij gevraagd of ik een beetje wou helpen met het vinden van een muzikant af en toe", vertelt Rieke enthousiast.

Ook acteur Frans Maas en zijn vrouw Karen De Visscher waren op de openingsavond. "Mijn schoonbroer heeft het Goudblommeke een tijdlang uitgebaat en we wilden hier ook vanavond weer bij zijn", vertelt Frans. "Mijn broer en een aantal andere mensen hebben inderdaad 16 jaar geleden het initiatief genomen het Goudblommeke nieuw leven in te blazen", voegt Karen eraan toe. "Het was jammer dat het dicht is gegaan, maar goed, het is nu een nieuwe start en dat is heerlijk. Ik kom hier al veertig jaar, ik kwam hier vaak vergaderen. Gezelligheid, authenticiteit zijn de troeven van het Goudblommeke".

Kathleen uit Dilbeek is speciaal naar Brussel gekomen voor de opening. "Ik kwam hier heel veel", vertelt ze. "Het was het café van de culturele en literaire sector met veel activiteiten. Ik wilde er graag bij zijn en ben benieuwd wat het nu gaat worden. Het is niet zoveel veranderd, ik ga zeker nog komen, want het is hier heel goedkoop", zegt Kathleen nog.