Bob Jonckheere brengt 253 familieleden samen: "Mijn grootvader Leopold had 29 kinderen"

Leopold Jonckheere werd geboren op 17 januari 1874 in Zerkegem, een deelgemeente van Jabbeke. Hij kreeg 11 kinderen met zijn eerste vrouw en na haar overlijden volgden er nog 18 kinderen bij zijn tweede vrouw. Leopold stierf op 68-jarige leeftijd, niet lang na de geboorte van zijn laatste kind. “Over een periode van bijna 40 jaar heeft mijn grootvader 29 kinderen gekregen. In die tijd was het niet raar dat er 10 of 12 kinderen in een gezin waren, maar 29 was toen ook heel veel", vertelt Bob aan Peter Van de Veire en Kim Van Oncen op Radio2.