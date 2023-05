Malle koopt kasteeldomein van Westmalle aan, ondanks tegenstem van twee coalitiepartijen

Volgens Defossez is de aankoop van het kasteel wel een "opportuniteit", maar past die niet in de visie van de twee coalitiepartijen. De derde coalitiepartij, N-VA, ook de partij van burgemeester Sanne Van Looy, stemde wel voor. "We kijken anders naar de financiën", zegt ze. "We zien het vooral optimistischer: het kasteel is absoluut geen concurrent van de dorpskernvernieuwing. Natuurlijk kunnen we elke euro maar één keer uitgeven en daardoor zullen we sommige plannen niet kunnen uitvoeren."